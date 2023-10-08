Стало известно, чем заменят крымскую статую Свободы На месте статуи Свободы в Крыму построят бассейн с енотами

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Демонтаж миниатюрной копии американской статуи Свободы из экспозиции крымского Бахчисарайского парка миниатюр

На месте демонтированной копии статуи Свободы в крымском Бахчисарайском парке миниатюр построят бассейн с енотами, рассказал управляющий парком Виктор Жиленко. По его словам, которые приводит РИА Новости, животные будут пребывать практически в свободной среде обитания, что станет важной особенностью комплекса.

На месте, где ранее стояла скульптура статуи Свободы, мы построим бассейн с енотами, — сказал он.

Копию статуи Свободы в крымском парке демонтировали 6 октября. По словам Жиленко, от экспоната было решено избавиться в знак протеста против русофобской политики США.

После демонтажа статую облили томатным соком, символизирующим кровь, пролитую в войнах, которые в последние 70 лет организовали и спровоцировали Соединенные Штаты. Также ей завязали повязкой глаза, как символ того, что в США не осталось никакой свободы.

Кроме того, стало известно, что в Екатеринбурге демонтировали недавно установленную статую льва с золотыми гениталиями, которые вызвали в обществе широкий резонанс. Как утверждали в администрации города, мэр Алексей Орлов не давал распоряжений о демонтаже. Статую установила компания Sima-Land, однако там ситуацию не комментировали.