Стало известно, чем закончилась попытка ВСУ высадить десант в районе ЗАЭС Член ВГА Рогов: ВС России отбили попытку ВСУ высадить десант в районе ЗАЭС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские войска смогли отбить попытку десанта ВСУ высадиться на территории Запорожской АЭС, заявил в беседе с РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, украинские военные понесли потери и отступили.

Минувшей ночью была предпринята попытка украинского десанта высадиться на левый берег Днепра в Энергодаре в районе Запорожской АЭС. Попытка пресечена. Противник понес потери и отступил, — рассказал Рогов.

Сообщение о попытке десанта ВСУ высадиться в районе Запорожской атомной станции Рогов опубликовал утром 29 октября. По его словам, очевидцы заметили украинских десантников в районе Энергодара.

Предыдущая попытка высадки десанта в районе ЗАЭС была зафиксирована 19 октября. Тогда ВСУ попытались высадиться на левый берег Каховского водохранилища для захвата Запорожской АЭС. В операции украинской армии были задействованы 37 лодок и катеров. ВС РФ предотвратили операцию противника, потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок.

Кроме того, артиллеристы ВСУ выпустили 13 снарядов по окраине Энергодара, прилегающего к территории атомной станции. Ракетные удары наносились из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, впоследствии огневые точки противника были подавлены.