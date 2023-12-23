Стало известно, чем заболели снятые с поезда 88 детей Минздрав: у снятых с поезда Тюмень — Адлер 46 детей обнаружен грипп А

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У 46 детей, снятых с поезда, следующего рейсом из Тюмени в Адлер, диагностировали грипп А, сообщила в Telegram руководитель Минздрава ЛНР Наталия Пащенко. Такую информацию ей предоставили коллеги из саратовского Министерства здравоохранения.

По информации Министерства здравоохранения Саратовской области, у всех заболевших состояние удовлетворительное. Из числа находящихся 123 детей заболевших — 88, из них у 46 детей выставлен диагноз «грипп А», у 42 детей диагностирована острая респираторная вирусная инфекция, — написала Пащенко.

11 сопровождающих и остальные дети здоровы, уточнила министр. Известно, что один ребенок уже вернулся в ЛНР. Девочка не имеет признаков ОРВИ, но была осмотрена педиатром.

21 декабря 125 детей, возвращавшихся из лагеря через Саратовскую область, были сняты с поезда Тюмень — Адлер. Роспотребнадзор развернул мобильную лабораторию на месте происшествия. Все дети были осмотрены медицинскими специалистами, после чего их автобусами централизованно доставили в инфекционную больницу Саратовской области для проверки на наличие возможных заболеваний и, при необходимости, предоставления медицинской помощи.