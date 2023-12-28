Стало известно, чем заболели снятые с поезда в Мичуринске дети Роспотребнадзор: семеро снятых с поезда в Мичуринске детей заболели гриппом А

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У семерых детей, снятых 27 декабря с поезда, следовавшего маршрутом Москва — Симферополь, обнаружен грипп А, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тамбовской области. В ведомстве отметили, что состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Проведен осмотр организованной группы детей, следовавшей в Джанкой поездом Москва — Симферополь. Сообщалось, что у некоторых детей недомогание и повышенная температура. После осмотра было принято решение семерых детей госпитализировать в местную больницу, остальные пассажиры продолжили свой путь. В течение нескольких часов специалистами лаборатории Роспотребнадзора был выявлен вирус гриппа А, — сообщили в ведомстве.

Сейчас дети проходят лечение в стационаре. В отношении других снятых с рейса детей организовано эстафетное сопровождение до точки назначения маршрута. За несовершеннолетними ведется пристальное медицинское наблюдение.

В ночь с 27 на 28 декабря порядка 10 детей, ехавшие из Москвы в крымский Джанкой, почувствовали недомогание. У них обнаружили симптомы острой респираторной вирусной инфекции, включая повышенную температуру. В итоге 10 детей отправили для дополнительного обследования в Тамбовскую детскую клиническую больницу.