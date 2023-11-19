Стало известно, чем поживились воры в костюмах химзащиты в ночном магазине В Ленобласти воры украли алкоголь, сигареты и красную икру на 300 тысяч рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алкоголь, сигареты и красная икра стали добычей троих посетителей ночного магазина в Ленинградской области, ущерб оценивается в 300 тысяч рублей, пишет Telegram-канал «78 | Новости». Злоумышленники в деревне Ретюнь под Лугой облачились в костюмы химзащиты.

На кадрах видно, как граждане с рюкзаками за спинами и в перчатках на руках вошли в торговую точку. «Добычу» они складывали в большие черные пакеты, обычно предназначающиеся для мусора. После преступления злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что в Вологде сотрудники полиции задержали мужчину, который ворвался с ножом в магазин, приобрел в нем же зажигалку на украденные деньги и сжег купюры. Он взял с собой на преступление сумку с личными вещами, планируя сдаться правоохранителям и отправиться в места принудительного содержания граждан.

Ранее в ноябре в Ростове-на-Дону мужчина украл товары из магазина и попытался покинуть его, но ему заблокировали дверь, которую он выбил с помощью шуруповерта. Администратор вызвал полицию, но злоумышленник попытался скрыться до их приезда. Для этого он начал выбивать стеклянную дверь ногами и имеющимся у него инструментом. В это время двое подошли к двери с другой стороны и попытались припугнуть запертого в магазине посетителя. В ответ он потребовал от них открыть дверь.