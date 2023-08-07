Стало известно, чем могли отравиться гости подмосковного отеля «Яхонты» Mash: гости подмосковного отеля «Яхонты» могли отравиться салатом «Цезарь»

Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Причиной отравления шестерых человек в столовой подмосковного отеля «Яхонты» мог стать салат «Цезарь», сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, гости отеля ели это блюдо перед тем, как у них резко ухудшилось самочувствие.

После информации о случае отравления в отель прибыли специалисты. Они опросили пострадавших и изъяли образцы салата для проведения экспертизы.

Как сообщалось ранее, у гостей отеля диагностирован гастроэнтероколит. Двое из них находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Остальные от госпитализации отказались.

Главк СКР по Московской области возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Следователи допрашивают сотрудников отеля, планируется назначение ряда судебных экспертиз.

Ранее сообщалось, что в оздоровительном лагере, расположенном в Шебалинском районе Республики Алтай, отравились 67 детей. Им была оказана медицинская помощь. По результатам следственной проверки было возбуждено уголовное дело. В Роспотребнадзоре предположили, что возможной причиной отравления стал кишечный иерсиниоз – инфекция, переносимая грызунами.