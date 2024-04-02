Стало известно, чем были оснащены атаковавшие Елабугу дроны ОЭЗ «Алабуга»: атаковавшие Елабугу дроны были оснащены оборудованием стран НАТО

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Генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев сообщил, что беспилотники, атаковавшие общежития в Елабуге в Татарстане, были оснащены оборудованием стран НАТО, его видеообращение опубликовала пресс-служба особой экономической зоны. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Сегодня в 05:45 утра был нанесен удар по общежитию «Алабуги» двумя беспилотниками. Действительно, они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в «Алабуге». Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию, — сказал Шагивалеев.

Как сообщили в пресс-службе особой экономической зоны «Алабуга», удар по общежитию был нанесен 2 апреля в 5:45 двумя беспилотниками. Отмечается, что в результате атаки ранения получили два человека.

Глава Татарстана получает всю необходимую информацию по ситуации в Елабуге и Нижнекамске. Оперативные службы региона находятся в состоянии повышенной готовности. Жителей республики призвали не поддаваться панике, которую пытаются посеять организаторы атаки.

Telegram-канал «112» опубликовал видео атаки беспилотника на общежитие в Елабуге в Татарстане. На кадрах видно, как к строению приближается дрон самолетного типа, после чего происходит взрыв.