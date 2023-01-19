Стало известно, чей череп нашли на улице Петербурга Экспертиза показала, что найденный в Петербурге череп принадлежал бездомному мужчине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Череп, который был найден на улице в Санкт-Петербурге, оказался человеческим. Об этом сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на выводы экспертов. Специалисты смогли выяснить, кому принадлежал череп, после первичного осмотра. В сообщении говорится, что с большой долей вероятности человек был бездомным.

Он не занимался своим здоровьем. Сохранились семь зубов, остальные, судя по состоянию лунок, были потеряны ещё при жизни. Установить причину смерти пока не удалось, — передает издание.

Специалисты рассказали, что визуально на останках нет следов повреждений шейных позвонков. Они показали бы, что голову отпилили или же отрубили.

Череп нашли в Красносельском районе города. В СК готовятся возбудить дело по факту обнаружения останков.

В свою очередь журналисты портала 78.ru пишут, что череп принадлежал мужчине, который был убит. На месте преступления работают следователи-криминалисты.

Ранее стало известно, что в Бердске Новосибирской области нашли расчлененное тело мужчины в овраге возле общежития. Части тела были разбросаны по оврагу, руки и голову убитого нашли позже недалеко от тела.

По данным источника в правоохранительных органах, следователи обратились за помощью к спасателям, чтобы достать вмерзшие человеческие останки. Труп был отправлен на судмедэкспертизу.