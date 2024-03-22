Стало известно, чего лишилась Украина после ракетных ударов Кимаковский: Украина лишилась энергомощностей для обеспечения ВСУ

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Машинный зал Днепрогэса

Ракетные удары утром 22 марта лишили Украину энергетических мощностей для обеспечения нужд военно-промышленного комплекса и содержания воинских частей вооруженных сил, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит РИА Новости, на мирном населении это отразиться не должно.

Как правило, уничтожение объектов энергоинфраструктуры противника производится для того, чтобы можно было сократить количество электроэнергии, которую враг может использовать для производства, ремонта военной техники или расквартирования подразделений, — приводит слова Кимаковского агентство.

Он отметил, что уничтожаются те мощности, которые могут использоваться дополнительно для производства или ремонта вооружения или содержания воинских частей. Однако Кимаковский не исключил, что украинские власти могут перераспределить электричество в пользу военных.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что утренние удары по инфраструктуре ВСУ могут говорить о вероятном скором наступлении ВС России. По его словам, «интересный факт» состоит в том, что впервые за долгое время в результате боевых действий почти весь Харьков остался без интернета.