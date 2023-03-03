Стала известна личность одного из погибших при нападении под Брянском Baza: при нападении диверсантов под Брянском погиб кочегар школы

Фото: ФСБ РФ

Одним из двух мирных жителей, погибших в результате атаки украинских диверсантов на Брянскую область, оказался 56-летний Александр Ткаченко, сообщает Telegram-канал Baza. По его сведениям, у мужчины остались жена и трое детей.

Как стало известно каналу, Ткаченко работал кочегаром в школе села Новый Ропск. Предполагается, что утром 2 марта он возвращался с работы и решил навестить свою мать. На повороте в село Любечане его машина была расстреляна диверсантами. Родные Ткаченко пытались ему дозвониться весь день, но только к вечеру узнали о произошедшем.

Ранее ФСБ опубликовала видео с места нападения. В начале ролика виден изрешеченный пулями легковой автомобиль с мертвым мужчиной на водительском месте. Предположительно, на этом автомобиле ехал Александр Ткаченко.

Ранее о том, что в результате атаки погибли два человека, сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Еще одной жертвой стал водитель автомобиля, перевозивший детей. Его имя не называется.

Фото: ФСБ РФ Расстрелянные украинскими диверсантами автомобили Фото: ФСБ РФ Расстрелянные украинскими диверсантами автомобили Фото: ФСБ РФ Расстрелянные украинскими диверсантами автомобили Фото: ФСБ РФ Расстрелянные украинскими диверсантами автомобили Фото: ФСБ РФ Заложенные украинскими диверсантами мины Фото: ФСБ РФ Заложенные украинскими диверсантами мины Фото: ФСБ РФ Расстрелянные украинскими диверсантами автомобили Фото: ФСБ РФ Расстрелянные украинскими диверсантами автомобили Фото: ФСБ РФ Расстрелянные украинскими диверсантами автомобили Фото: ФСБ РФ Расстрелянные украинскими диверсантами автомобили Фото: ФСБ РФ Заложенные украинскими диверсантами мины Фото: ФСБ РФ Заложенные украинскими диверсантами мины Фото: ФСБ РФ Заложенные украинскими диверсантами мины Фото: ФСБ РФ Заложенные украинскими диверсантами мины

Из троих детей, которые находились в машине, пострадал только 10-летний мальчик. Он был госпитализирован и прооперирован. По словам главы региона, ребенок получил ранение пулей «натовского производства».