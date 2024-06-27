Стали известны детали о девочке, пропавшей после схода поезда Baza: пропавшая при сходе вагонов в Коми девочка ехала в Пензу к родителям

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/РИА Новости

Пропавшая при сходе вагонов в Коми девочка ехала в поезде одна, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, родители ждали 15-летнего подростка в Пензе, куда семья собралась переезжать.

Канал уточняет, что родители уехали раньше, а девочка решила дождаться получения школьного аттестата и оставалась с сестрой дома. Как пишет Baza, проводник поезда был знакомым семьи. Последний раз школьница созванивалась с родителями примерно в 18:00, а затем перестала выходить на связь. Поиски девочки продолжаются.

Авария произошла вечером 26 июня на перегоне Инта — Угольный. Всего сошло девять вагонов пассажирского поезда. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

В РЖД сообщили, что на месте схода пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми обнаружили тела двух погибших. Всего пострадали до 40 пассажиров. Из них семь человек, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. В основном у пострадавших ушибы головы с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

Как выяснил Telegram-канал SHOT, одним из погибших оказался 34-летний мужчина, который ехал с вахты на Кубань. По данным канала, дома его ждали жена и трое детей. Он работал оператором котельной «Салехардэнерго» в Ямало-Ненецком автономном округе.