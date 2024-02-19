Названы возможные причины уголовного розыска директора «Ленфильма» «Фонтанка»: главу «Ленфильма» Щербакова разыскивают как свидетеля

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Федор Щербаков

«Фонтанка» пишет, что директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков проходит свидетелем по уголовному делу, поэтому он был объявлен в розыск. По данным источников издания, пострадавшим по данному делу проходит топ-менеджер государственной корпорации «Ростех» Виталий Бровко, приходящийся мужем Тине Канделаки.

Информация об объявлении Щербакова в розыск появилась в базе данных Министерства внутренних дел России 19 февраля. По какой именно статье разыскивается руководитель петербургской киностудии, в карточке не указывалось. Как утверждают источники «Фонтанки», Щербакову не предъявляли никаких обвинений, так как он проходит свидетелем по уголовному делу.

При этом они не уточнили, о каком именно деле идет речь. Предполагается, что оно связано с бизнесом главы киностудии, а не с самим «Ленфильмом». Помимо должности главы киностудии, Щербаков также занимает пост гендиректора медиахолдинга 1MI.

Представители «Ленфильма» ранее заявили, что они не получали никаких уведомлений о том, что Щербаков был объявлен в розыск. По их словам, в настоящее время он официально находится в отпуске без сохранения заработной платы. Он заканчивается 29 февраля. Обязанности генерального директора киностудии временно исполняет заместитель Щербакова по вопросам безопасности Алексей Тратников.