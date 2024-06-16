Стали известны требования захвативших заложников в СИЗО Ростовской области Baza: захватившие заложников в СИЗО под Ростовом требуют машину и оружие

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Telegram-канал Baza сообщил, что нарушители из СИЗО Ростовской области, захватившие в заложники сотрудников ФСИН, требуют автомобиль и оружие. По его информации, они хотят покинуть следственный изолятор. Канал также уточнил, что заложников отпустят после выполнения требований.

По данным Baza, в сторону ростовского СИЗО уже выдвинулся ОМОН. В публикации уточняется что в связи с чрезвычайным происшествием в СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Ростовской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН.

По информации Telegram-канала «112», на место прибыли бойцы спецназа УФСИН и СОБР.а В публикации уточняется, что на улице дежурят скорая помощь и спасатели. На кадрах нарушитель упоминает «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Один из захваченных в заложники сотрудников заявил на видео о серьезности намерений арестованных.

Ранее «112» опубликовал видео из СИЗО в Ростовской области, где обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. На кадрах видны работники следственного изолятора, которых окружают нарушители.

В начале июня сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного участника банды чеченского боевика Шамиля Басаева за вооруженное нападение на Буденновск Ставропольского края в 1995 году. Речь идет об уроженце Чечни Хамзате Зоеве, ему вменяют совершение теракта, бандитизм, захват заложников и убийство.