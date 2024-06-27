Стали известны суммы компенсаций из-за схода вагонов в Коми РЖД: семьи погибших при аварии в Коми получат больше 4 млн рублей компенсации

Фото: t.me/mchs_official*

«Российские железные дороги» помимо страховки выплатят дополнительно по 2 млн рублей родственникам погибших в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Коми, сообщила пресс-служба РЖД. В общей сложности компенсация жертвам крушения составит 4,25 млн рублей.

При этом тем, кто попал в больницу из-за травм, будет выплачено по миллиону рублей. Остальным пострадавшим — по 500 тысяч рублей, добавили в компании.

Ранее в РЖД сообщили, что на месте схода пассажирского поезда «Воркута – Новороссийск» в Коми обнаружили тела двух погибших. Кроме того, пропавшей числится 15-летняя девочка. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Авария произошла 26 июня на перегоне Инта — Угольный. Как отмечали в РЖД, в пассажирском поезде находились 232 человека. По предварительным данным, причиной аварии стал подмыв полотна в результате осадков. По данным Минздрава, всего пострадали до 40 пассажиров. Из них семь человек, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. В основном у пострадавших — ушибы головы с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.