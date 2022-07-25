Названы сроки поставок цемента в Калининград после транзитной «блокады» РИА Новости: первые вагоны с цементом пойдут в Калининградскую область 28 июля

Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Калининградские власти ожидают, что первые вагоны с цементом пойдут в Калининградскую область в четверг, 28 июля, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы губернатора Дмитрий Лысков. Речь идет о 60 вагонах с цементом, отправленных транзитом через Литву.

Ожидаем предварительно в четверг, — сказал Лысков.

С 18 июня Вильнюс остановил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза. В их числе оказались стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икра и другие категории. В целом это составило около 50% от всего объема перевозок.

13 июля Еврокомиссия разрешила Москве провозить в Калининград попавшие под санкции грузы железнодорожными путями при условии контроля со стороны Литвы и категорически запретила использовать для этих целей автобаны.

Впоследствии представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что работа с ЕС по транзиту в Калининград через Литву будет продолжена, так как в ходе дальнейшего диалога по данному поводу необходимо решить ряд вопросов.