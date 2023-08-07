Стали известны причины убийства бойца ЧВК «Вагнер» в Туапсинском районе SHOT: четырех мужчин задержали за драку под Туапсе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четырех мужчин задержали за драку под Туапсе, в ходе которой они убили двух человек, передает Telegram-канал SHOT. По данным канала, двое погибших сильно поругались с 19-летним местным жителем, который собрал друзей и все вместе они попытались разобраться в ситуации.

SHOT отмечает, что в ходе допроса задержанные во всем сознались и рассказали детали случившегося. Всем может грозить пожизненное заключение.

7 августа появилась информация, что в Краснодарском крае двоих мужчин забили до смерти камнями, один из погибших служил в ЧВК «Вагнер». Еще один человек пострадал и был доставлен в больницу.

Убийство было совершено 5 августа в селе Дедеркой Туапсинского района. По данным ресурса, мужчины погибли в драке с четырьмя местными жителями. Тогда причина произошедшего между ними конфликта не сообщалась.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту убийства. Причастные к преступлению, возраст которых составляет от 19 до 36 лет, задержаны, им предъявлены обвинения. Следствие намерено ходатайствовать о заключении их под стражу. В рамках расследования назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся иные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.