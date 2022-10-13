Стали известны последствия попадания ракеты в жилой дом в Белгороде Гладков сообщил о некритических повреждениях дома в Белгороде в результате попадания ракеты

Фото: Настоящий Гладков/t.me

В результате попадания ракеты в многоэтажный дом в Белгороде специалисты выявили серьезные повреждения технического этажа здания, однако последствия не стали критичными для всего строения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале он уточнил, что пострадавших нет.

По докладу моего заместителя Константина Полежаева, пострадавших от попадания ракеты в жилой дом нет. Разрушения серьезные у технического этажа здания, но не критические для дома. На месте работают эксперты. После их заключения можно будет говорить о начале восстановительных работ, — заявил Гладков.

По словам главы Белгородской области, часть жителей многоэтажки «временно выехала к родственникам».

Всех, у кого такой возможности нет, обеспечим всем необходимым, — добавил Гладков.

Он также отметил, что в селе Таврово загорелась баня. По словам Гладкова, пожар был потушен. Сотрудники оперативных служб выясняют причины произошедшего.

Ранее жители Белгорода сообщили, что в результате обстрела со стороны ВСУ часть ракеты попала в жилой дом на улице Губкина. В Telegram-каналах распространились видео и снимки, запечатлевшие результаты обстрела.