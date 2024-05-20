Стали известны последствия атаки БПЛА на Славянский НПЗ Труднев: на Славянском НПЗ зафиксированы повреждения после атаки БПЛА

Фото: МО Украины

На территории Славянского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае есть повреждения после атаки БПЛА со стороны ВСУ, сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев. По его словам, которые приводит ТАСС, специалисты выявили уязвимости в обороне предприятия, они будут устранены.

Повреждения есть. Их масштаб и размер будут устанавливаться. <...> Есть дыры в обороноспособности, мы учли и будем над этим работать. Это основная задача, — заявил Труднев.

Ранее завод приостановил работу из-за атаки украинских беспилотников. Труднев подтвердил, что по НПЗ были прилеты.

Глава Славянского района Роман Синяговский сообщал, что на территории нефтеперерабатывающего завода упали шесть дронов Вооруженных сил Украины. По его информации, произошло несколько взрывов, никто не пострадал.

Кроме того, в пресс-службе оперативного штаба по Краснодарскому краю отмечали, что средства противовоздушной обороны подавили не менее 10 украинских беспилотников над Славянским и Кущевским районами. По данным ведомства, пострадавших и разрушений зафиксировано не было. Минобороны России эти сведения не комментировало.