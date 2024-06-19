Стали известны последние слова унесенной штормом в Сочи россиянки Baza: унесенная штормом в Сочи девушка перед трагедией кричала, что ее не смоет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что россиянка по имени Диана, унесенная штормовым морем в Лазаревском, перед случившимся сказала, что течение ее не смоет. Поиски 20-летней девушки продолжаются третий день.

По данным канала, девушка приехала на курорт с другом из Усмани Липецкой области, они встретились с третьим приятелем и отправились в бар, а затем к морю. Baza сообщает, что Диана подошла опасно близко к воде, несмотря на предупреждения. Когда друг попытался ее вытащить, они упали и девушка оказалась под водой. Друг попытался помочь, но безуспешно, поэтому они обратились к спасателям.

До этого в Одессе утонула 20-летняя девушка-полицейский из города Ровно. Украинка приехала в Одессу на отдых и решила провести фотосессию во время шторма. Девушка стояла у края набережной, и одна из волн сначала сбила ее на асфальт, а затем смыла.

Также в районе села Охотского на Сахалине двух возлюбленных смыло волной, когда они находились на рыболовном пирсе. Девушку удалось спасти очевидцам, но она отказалась от отправки в медицинское учреждение.