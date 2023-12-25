Стали известны подробности жизни «бурятского отшельника» «Бурятский отшельник» Леонид рассказал о товарном обмене с сельчанами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Бурятии по имени Леонид, который 25 лет назад стал отшельником в лесу, рассказал «КП-Иркутск», что периодически выходит к людям и меняется с ними продуктами. По словам 60-летнего мужчины, жители села Десятниково берут у него пойманных зайцев и лис, ягоды и грибы, а взамен дают ему другую еду.

Как рассказал отшельник, все эти годы он выживал благодаря силковой охоте. Попадались в основном зайцы и лисы, иногда рыси.

Одним мясом да ягодами не питаюсь. Рацион у меня всякий. Очень люблю колбасы и газированные напитки с разными вкусами. А на печке, которую мне подарили сельчане, варю мясо и крупы, — объяснил Леонид.

Он рассказал, что родился в старообрядческом селе Десятниково Тарбагатайского района. С детства любимым занятием была охота. Стал отшельником мужчина после того, как разошелся с женой. Первые десять лет прожил на хребте за селом Большой Куналей, но затем перебрался ближе к реке Аргунь, где прожил еще семь лет. А в 2011 году построил землянку в пяти километрах от родного села.

По словам мужчины, однажды зимой он отправился в лес за дровами без варежек и отморозил пальцы. В результате пришлось обращаться к врачам, которые были вынуждены ампутировать восемь пальцев из десяти, оставив только большие. Несмотря на это, Леонид не намерен возвращаться в цивилизацию.

К людям вернуться? Да ни за что! <...> В лесу тихо и спокойно, — подчеркивает «бурятский отшельник».

Ранее сообщалось, что волонтеры фонда «Рожденные помогать» решили помочь Леониду с оформлением пенсии по инвалидности. Об отшельнике волонтеры узнали благодаря жителям одного из сел.