Стали известны подробности взрыва гранаты в Луганске В Луганске пять полицейских пострадали из-за активации взрывного устройства

Пять полицейских пострадали в Луганске при попытке задержать подозреваемого в особо тяжком преступлении, который активировал взрывное устройство, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Преследуемый погиб. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел вечером 20 марта, когда сотрудники преследовали мужчину, передвигавшегося на такси. Подозреваемого настигли на светофоре в Ольховском квартале и попытались вывести из машины. В этот момент он привел в действие взрывное устройство.

Пять стражей порядка получили осколочные ранения и контузии, мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, погиб. Водитель транспортного средства не пострадал, — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли предметы, представляющие интерес для следствия, назначили необходимые экспертизы.

О случившемся стало известно накануне. Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщил, что несколько нарядов полиции перекрыли проезд на пересечении улиц Победоносной и 2-й Краснознаменной в Луганске. По его информации, там могла взорваться граната, в результате чего погиб по меньшей мере один человек.