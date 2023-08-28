Стали известны подробности вооруженного нападения на приставов в Ноябрьске SHOT: устроивший стрельбу в Ноябрьске несколько лет жил в аварийном доме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, устроивший стрельбу и угрожающий убить приставов в Ноябрьске, несколько лет проживал по договору социального найма в доме, который с 2016 года признан аварийным, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, мужчина отказывался переезжать в однокомнатную квартиру с ремонтом.

Согласно информации SHOT, 62-летнего Марата С. несколько лет уговаривали переехать из аварийного дома в квартиру с ремонтом, предложенную ему по решению суда. Но такие условия мужчину не устроили, и когда приставы приехали его выселять, он открыл по ним огонь.

Сообщается, что район оцеплен, жителей ближайших домов эвакуировали.

По другим данным, которые приводит Telegram-канал Baza, жилье мужчины признали аварийным в 2012 году. Мужчину долго не выселяли, за это время съехали все соседи. Несколько лет назад умерла его мать, и тогда мужчине предложили переехать в квартиру поменьше, хотя если бы успели до смерти матери, то условия были бы более комфортные, по данным канала. Сейчас с ним продолжают вести переговоры, — мужчина требует наказать чиновников за то, что они медлили с переселением, и требует взыскать с них моральный ущерб.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь по приставам в поселке Су-952 в ЯНАО. СМИ писали, что стрелявший угрожал сжечь каждого, кто приблизится к его дому. Кроме того, мужчина поджег и расстрелял свою машину, на которую, предположительно, собирались наложить арест.