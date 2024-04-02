Стали известны подробности удара БПЛА по Нижнекамску Муллин: пострадавших в результате удара дрона по предприятию в Нижнекамске нет

Фото: Marco Cordone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Пострадавших и серьезных разрушений в результате утренней атаки БПЛА на одно из предприятий в Нижнекамске нет, сообщил мэр города Рамиль Муллин в своем Telegram-канале. По его словам, все службы сработали оперативно.

Сегодня утром на одно из предприятий в Нижнекамске была совершена атака БПЛА. Все службы сработали оперативно. Сработала система безопасности. Пострадавших и серьезных разрушений нет, — написал Муллин.

Он отметил, что технологический процесс не предприятии не нарушен. Глава Нижнекамска призвал местных жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять информации из официальных источников.

Ранее сообщалось об атаке БПЛА по заводу ТАНЕКО (нефтеперерабатывающий комплекс) в Нижнекамске. При этом приводились данные, что пострадали как минимум три человека. Официального подтверждения они не получили. Уточнялось, что дрон попал в одну из установок на предприятии.

Кроме того, пресс-служба главы Республики Татарстан Рустама Минниханова подтверждала, что беспилотники атаковали предприятия в Нижнекамске и Елабуге. В результате атаки есть пострадавшие. Технологический процесс предприятий не нарушен. При этом известно, что атаковавшие общежитие в Елабуге БПЛА были оснащены оборудованием НАТО.