Стали известны подробности убийства терапевта в Оренбурге СК: подозреваемый в убийстве терапевта из Оренбурга завидовал своей жертве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемый в убийстве 25-летней жительницы Оренбурга мог пойти на преступление из чувства зависти, пишет Lenta.ru со ссылкой на источник в Следственном комитете. По его словам, мужчина находился в невменяемом состоянии во время убийства девушки. В настоящий момент расследование дела находится на завершающей стадии.

Об инциденте рассказали в СК 2 августа. Тело девушки было обнаружено на лестничной площадке многоквартирного дома в Оренбурге. По данным ведомства, она работала врачом-терапевтом в больнице имени Пирогова. Девушка скончалась от множественных колото-резаных ран. По факту ее гибели возбуждено уголовное дело.

Следователи объяснили, что предполагаемый убийца, будучи психически нездоровым человеком, выслеживал свою жертву с апреля 2021 года. Впервые он заметил ее в больнице, в которой та лечила его мать. Затем он неоднократно вызывал врача на дом для матери, но сам с девушкой не общался. 2 августа мужчина решил убить ее.

Подозреваемый оделся во все черное, взял заранее подготовленный нож, который был куплен еще весной, и выследил жертву у поликлиники. Она отправлялась на обход пациентов, —сказал представитель СК.

По версии следствия, мужчина нанес терапевту около 30 ударов ножом, после чего избавился от улик. В скором времени он предстанет перед судом.

Ранее в Новосибирске задержали подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней девушки. Мужчина напал на нее в микрорайоне Нижняя Ельцовка и нанес несколько ударов ножом, после чего сбежал с места преступления. Девушка умерла до приезда скорой. Подозреваемый и жертва состояли в отношениях.

Позже стало известно, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством.