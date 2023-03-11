Стали известны подробности убийства школьницы в Подольске SHOT: убивший в Подольске школьницу юноша давно грозился расправиться с ней

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Перерезавший горло 16-летней девочке в Подольске юноша давно угрожал ей расправой, рассказал в беседе с Telegram-каналом SHOT отец убитой. По его словам, молодой человек обещал приехать с друзьями и разбить об ее голову кирпич. Родители парня и девушки пытались урегулировать эту ситуацию при личной беседе и через полицию, однако у них ничего не вышло, утверждает папа девочки. Он не сомневается, что это было умышленное убийство.

Есть там просто скриншоты из соцсети. <...> Жена, дочь показывала. Видно по нему, что человек неадекватный был. Угрозы были: «Знаю, где твоя сестра, где мать твоя ходит. И ее по голове кирпичом, и тебя кирпичом. И все такое, голову проломим. С привлечением друзей. <...> Тут осознанно все было. Это умышленно явно, судя по предыдущим перепискам, — рассказал отец жертвы.

По его словам, 18-летний молодой человек постоянно атаковал угрозами девушку с разных аккаунтов в соцсетях. Тем не менее, ее отец признает, что наличие скриншотов переписок не доказывает его причастность к убийству.

По данным SHOT, в день трагедии мать убитой девочки пыталась связаться с ней, однако та не отвечала на звонки. Тогда она попросила друзей своей дочери сходить к ней домой. Школьница не отвечала на домофон, ребятам пришлось лезть к ней на балкон. В квартире они обнаружили окровавленное тело подруги, после чего вызвали полицию и скорую. По словам ее отца, убийца перерезал ей трахею, однако девочка еще была жива. За счет характера травм она не смогла позвать никого на помощь, и позднее скончалась.

О жестоком убийстве стало известно днем 11 марта. В отношении 18-летнего юноши было возбуждено уголовное дело.