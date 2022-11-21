19-летний Мовсар Закриев, убивший полицейского в Грозном, подкараулил жертву возле мечети, а при бегстве попытался убить других сотрудников, сообщает Telegram-канал Baza. В день убийства полицейского в одном из Telegram-каналов появилось обращение молодого человека, где он рассказал о планах выйти на «священную войну» против вероотступников.



Сообщается, что Закриев заранее купил охотничий нож и целенаправленно отправился к мечети. Около 11 утра он заметил младшего лейтенанта ГИБДД Джабраила Джамалова, который зашёл в мечеть один, чтобы совершить намаз. Мовсар зарезал сотрудника, забрал его табельное оружие и выбежал на улицу.



По пути из мечети Закриев увидел ещё двух полицейских и открыл по ним огонь, однако ни в кого не попал. На стрельбу обратили внимание двое сотрудников УФСИН и Росгвардии, которые проезжали мимо в гражданской одежде и ликвидировали Закриева. При этом сотрудник, застреливший Закриева, сам пытался убежать от силовиков, чтобы его не спутали с террористом и не застрелили.