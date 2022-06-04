Стали известны подробности убийства дочери замминистра в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» опубликовал подробности убийства 17-летней дочери замминистра Московской области по строительству Марата Сибатулина. По данным канала, компания подростков, в которой находилась девушка, отдыхала в деревне Ромашково рядом с заброшенным домом, молодые люди пили пиво и стреляли из пневматического пистолета.

Подозреваемый приехал к школьнице из Троицка. Известно, что он встречался с девушкой, но в последние несколько дней они находились в ссоре. Пара решила разобраться в отношениях, но всё закончилось конфликтом. который перерос в убийство.

На теле убитой школьницы обнаружили множественные колото-резаные ранения. Свидетелем убийства, по данным «112», стал один из подростков, которого сейчас собираются допросить правоохранительные органы.

Тревогу забил отец девушки, когда она перестала отвечать на звонки. Тогда мужчина связался с её друзьями и начал поиски. В итоге он и обнаружил тело дочери.

По данным телеканала РЕН ТВ, в момент ссоры девушки и её парня с ними были ещё два молодых человека. Предполагается, что во время убийства один ушёл, а второй либо видел расправу над девушкой, либо знал о преступлении.

Ранее сообщалось, что дочь замминистра по строительству Московской области Марата Сибатулина убита в Одинцовском районе. Тело девушки с ножевыми ранениями было найдено в заброшенном здании в Одинцовском районе.