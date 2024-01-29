Стали известны подробности убийства амурского тигра в Приморье Amur Mash: найденного в Приморье амурского тигра могли убить ударом по голове

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Амурского тигра, найденного мертвым в Приморском крае, могли убить двое неизвестных, сообщает Telegram-канал Mash Amur. По его данным, в краснокнижного хищника сначала выстрелили из ружья, а затем добили ударом по голове. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют всех жителей близлежащего поселка Ясенево, у которых есть лицензия на оружие. Официально данная информация пока не подтверждена.

Отмечается, что на месте убийства амурского тигра были найдены следы шин и два комплекта отпечатков обуви 44-го и 46-го размеров. Источники канала уточняют, что сейчас местные охотоведы стараются найти второго краснокнижного хищника, также проживающего в районе села.

Специалисты намерены увезти его в безопасное место, чтобы защитить от охотников. Эксперты подчеркивают, что необходимости в убийстве амурского тигра не было, так как он не представлял опасности для людей и других животных.

Тело краснокнижного амурского тигра было обнаружено 29 января. Неизвестные расчленили животное, его лапы были найдены более чем в километре от места убийства. Заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый подтвердил информацию о гибели редкого хищника. Отмечается, что в России отстрел амурских тигров запрещен. Нарушителям грозит от девяти лет лишения свободы.