Пистолет, который ученик в Санкт-Петербурге пронес в школу и устроил стрельбу, был игрушечным, сообщили NEWS.ru в пресс-службе комитета по образованию города. Там объяснили, что это был пистолет из пластмассы, поэтому школьнику удалось пронести его внутрь. Ранее СМИ сообщали, что пистолет был пневматическим, но эту информацию опровергли.
Вы знаете, мы знаем только одно, на данный момент, что пистолет был пластмассовый, игрушечный. <...> Это игрушечный пистолет, из пластмассы, так и прошел [через рамки металлоискателей], — сообщили в комитете.