Пистолет, который ученик в Санкт-Петербурге пронес в школу и устроил стрельбу, был игрушечным, сообщили NEWS.ru в пресс-службе комитета по образованию города. Там объяснили, что это был пистолет из пластмассы, поэтому школьнику удалось пронести его внутрь. Ранее СМИ сообщали, что пистолет был пневматическим, но эту информацию опровергли.