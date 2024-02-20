Стали известны подробности стрельбы у школы в Санкт-Петербурге Петербурженка рассказала об истерике сына после стрельбы возле гимназии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Петербурженка Елена рассказала NEWS.ru, что ее сын плакал после того, как возле гимназии № 662 произошло вооруженное нападение на мужчину. Утром мальчик позвонил матери и сообщил, что около школы «застрелили дядю». Пострадавшего водителя Елена называет охранником. Занятия в учебном учреждении отменять не стали.

Утром ребенок позвонил, плачет, говорит, что перед школой застрелили дядю. Сначала были слышны выстрелы, потом мужчина, охранник этот, упал на землю. У школы стояли полиция и скорая, сейчас там все спокойно, занятия не отменили. Семья, на которую напали, насколько знаю, обычная, мать — дизайнер. Своего ребенка она забрала из школы после случившегося, он дома, — рассказала Елена.

Утром 20 февраля злоумышленник выстрелил в затылок водителю, который привез к гимназии ребенка. Известно, что пострадавший — 42-летний гражданин Узбекистана. Он работал водителем у семьи дизайнера и адвоката. Сейчас в тяжелом состоянии мужчина находится в больнице. Мотивы нападения неизвестны.

Момент нападения на водителя попал на камеры уличного видеонаблюдения. В Сети были опубликованы кадры. На месте случившегося эксперты обнаружили гильзу калибра 9 мм.