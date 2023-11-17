Стали известны подробности спасения новосибирца с вилами в голове Врач Пономаренко: вилы в черепе пациента чудом не задели важные участки мозга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Новосибирской городской клинической больницы № 1 поделились в интервью KP.RU подробностями спасения 53-летнего пациента, голову которого насквозь проткнули вилами. По словам проводившего операцию нейрохирурга Антона Пономаренко, сельскохозяйственный инструмент чудом не задел важные участки головного мозга.

Как рассказали в больнице, мужчину доставили в приемное отделение вечером 3 ноября в крайне тяжелом состоянии: помимо головы, этими же вилами его несколько раз ударили в грудь. У пациента диагностировали открытую проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматическое кровоизлияние, закрытые переломы шести ребер и травматический пневмоторакс. Извлечение вил из головы целиком было чревато массивным кровотечением, поэтому в операционную пригласили специалистов службы спасения. Те отпилили каждый зубец болгаркой. После этого к работе приступила бригада в составе двух нейрохирургов, двух анестезиологов-реаниматологов и медсестры. Операция длилась 3,5 часа.

По словам Антона Пономаренко, изначально извлекли зубец, который прошел через височную кость за глазное яблоко и воткнулся в полость глазницы.

Сетчатка была наполнена кровью, но зрительный нерв при этом не был перерезан. И твердая мозговая оболочка была зубцом просто отодвинута от кости, без проникающей, — рассказал врач.

По его словам, второй зубец прошел в заднюю черепную ямку, и когда его извлекли, у мужчины началось сильное кровотечение, которое оперативно остановили. Задний рубец прошел в полусантиметре от ствола головного мозга по всему основанию черепа. При этом вилы не задели важные участки мозга, хотя и проникли в череп на глубину 11 см.

Мужчина находился в реанимации 10 дней, после чего был переведен в нейрохирургическое отделение. Врачи предполагают, что, скорее всего, основным последствием травмы станет лишь сниженное зрение правого глаза.

Этот результат — не только фантастическое везение пациента, но и четкая профессиональная работа врачей и скорой помощи, и ГКБ № 1, — подчеркнули в региональном Минздраве.

Ранее стало известно о госпитализации мужчины, в голове у которого при криминальных обстоятельствах оказались вилы. Также он получил этими же вилами несколько ранений в грудь.