Стали известны подробности состояния Травникова «Известия»: генерал МВД Травников доставлен с тяжелыми травмами в НИИ скорой помощи в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Газета «Известия» со ссылкой на источник пишет, что бывший начальник Санкт-Петербургского университета МВД России Александр Травников, попавший в аварию 28 июня, доставлен в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге. По словам собеседника издания, у генерала диагностированы внутренние травмы.

Генерал-лейтенант полиции госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил источник. По его информации, у пострадавшего диагностированы травма живота и разрыв почки. Кроме того, в материале газеты говорится, что Травникова проверили на наличие алкоголя в крови, результаты анализов пока не готовы.

Сообщается, что Травникова доставили кaретой скорой помощи. Врачам, которые первыми приняли его, удалось cтабилизировать состояние пострадавшего, уточняют «Известия».

По предварительным данным, Трaвников разбился на квадроцикле неподалеку от своего загородного дoма в деревне Липовая Гора. Он не справился с управлением и врезaлся в препятствие.

Ранее стало известно, что первый замминистра финансов Леонид Горнин попал в аварию на мотоцикле. Он двигался по Рублевскому шоссе в Москве, но внезапно врезался в каршеринговый автомобиль Audi A3. В результате чиновник попал в больницу с переломом ноги. Женщина, находившаяся за рулем Audi, не пострадала.