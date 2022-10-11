Стали известны подробности смерти второклассника на уроке физкультуры У погибшего школьника из Новосибирской области мог оторваться тромб

Фото: shutterstock

Стали известны подробности смерти второклассника из Новосибирской области, который умер во время урока физкультуры. Как передает «КП-Новосибирск», у мальчика, предположительно, оторвался тромб. По словам местных жителей, год назад ребенок болел коронавирусом, осложнения которого они и сочли причиной трагедии.

Возможно, это дало осложнение на сердце, на сосуды, — предположили жители поселка.

Известно, что накануне мальчик чувствовал себя хорошо, на уроках вел себя активно, плохо ему стало только в самом начале урока физкультуры: ребенок присел на корточки, а затем упал. Его пытались привести в чувства, делали искусственное дыхание.

Мальчика спустила со второго этажа педагог по физкультуре, а потом его взял на руки охранник и понес дальше в больницу. К сожалению, спасти мальчика не удалось, — рассказали в школе.

В селе Сокур Новосибирской области, как сообщалось ранее, восьмилетний мальчик умер после урока физкультуры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей), сообщается на сайте регионального управления СКР. Согласно материалам дела, ребенок вместе с другими учащимися выполнял в ходе урока разминочные упражнения. Через некоторое время ему стало плохо и он упал.