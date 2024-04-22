Стали известны подробности смерти волонтера в белгородском СИЗО ФСИН: покончившего с собой волонтера Демиденко пытались спасти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи пытались спасти покончившего с собой в белгородском СИЗО волонтера Александр Демиденко, сообщили во ФСИН Telegram-каналу «Фонарь». Медики прибыли незамедлительно, следов насильственной смерти они не обнаружили, отметили в белгородском управлении ведомства. В СИЗО-3 побывали работники СУ СК по Белгородской области, продолжается проверка случившегося.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники медицинской службы учреждения, а также была вызвана бригада скорой помощи. Реанимационные мероприятия результата не принесли, врачами скорой помощи была констатирована смерть обвиняемого. При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено, — уточнили в УФСИН.

Демиденко помогал украинским беженцам переходить границу с РФ. В СИЗО его отправили по обвинению в незаконном хранении взрывчатки. Сын погибшего предположил, что отец «просто не выдержал ситуации». Похоронили мужчину 10 апреля.

Ранее в Москве нашли мертвым оперного певца Евгения Кунгурова, на теле не было обнаружено следов насилия. Что известно о последних днях и смерти оперного певца, есть ли подробности о том, что с ним случилось, что говорят его друзья — в материале NEWS.ru.