Стали известны подробности смерти девушки, найденной с выколотыми глазами Тело найденной с выколотыми глазами девушки в Мишуково могли растерзать животные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело девушки, найденной с выколотыми глазами на берегу озера в подмосковной деревне Мишуково, могли растерзать дикие животные, сообщает MK.RU. По информации издания, за неделю до смерти она вышла из реабилитационного центра, где лечилась два месяца.

Волонтеры обнаружили обезображенный труп 27-летней девушки ночью 19 декабря. Как сообщает издание, поискам пропавшей посодействовал экстрасенс-таролог, фактически указавший точное местонахождение тела.

Девушка пропала 16 декабря, когда у нее на съемной квартире в Москве гостила мать. Ей понадобилось поехать в Подмосковье, чтобы обсудить с незнакомым человеком работу, за которую ей обещали заплатить. Обычно она неофициально подрабатывала барменом или официантом на различных мероприятиях.

Мать не хотела, чтобы дочь уезжала, но девушка настояла на своем. Выйдя из дома, она попросила у матери перевести три тысячи рублей на счет таксиста, который довез ее до Мишуково. Больше она не выходила на связь.

17 декабря мать обратилась в полицию. На следующий день люди с собаками по наводке экстрасенса отправились на поиски по лесам Богородского округа и нашли там закрытые энергетик и шоколадки, которые любила девушка. Ночью они обнаружили ее труп.

Один глаз девушки был выколот, второй будто вдавлен внутрь. Куртка лежала на озере, на голове не было шапки. У девушки была обморожена рука и приспущены штаны.

Следователи не спешат делать выводы о возможном криминальном характере смерти. Как сообщает MK.RU, незадолго до гибели девушка два месяца провела в рехабе после отравления некими препаратами, которые ей дали попробовать на работе. СМИ писали, что труп девушки нашли на берегу озера Рабиновское. Точную причину смерти установят по результатам судмедэкспертизы.