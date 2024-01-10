Стали известны подробности смерти четырехмесячного ребенка в Татарстане SHOT: младенец в Татарстане умер после попытки матери успокоить его плач

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мать четырехмесячного ребенка, умершего в Татарстане от кровоизлияния в спинной мозг, призналась, что трясла его изо всех сил, чтобы успокоить, сообщает Telegram-канал SHOT. Женщина призналась об этом на допросе.

По словам 26-летней женщины, младенец сильно плакал и не засыпал. Она пыталась успокоить его всеми возможными способами и начала трясти. После этого ребенок перестал дышать и двигаться. Прибывшие по вызову врачи констатировали его смерть малыша. Свою вину она полностью признала.

По данным канала, женщина и ее сожитель арестованы. Возбуждено дело по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Матери грозит до 15 лет.

Трагедия в Зеленодольске произошла утром 6 января. У пострадавшего не было следов насильственной смерти, мама мальчика и ее сожитель ничего не пояснили. Вскрытие, проведенное 7 января, установило, что младенец скончался от кровоизлияния в спинной мозг шейного отдела позвоночника. Тогда следователи предположили, что случиться это могло во время игр с ребенком, когда его подбрасывали в воздух.

Накануне в Санкт-Петербурге скончался новорожденный малыш. На момент смерти младенцу было всего пять дней. За несколько часов до этого 36-летняя мать покормила его грудью. Она призналась, что перед этим принимала алкоголь. Как стало известно, ребенок родился с патологией мозга. В квартире, где скончался младенец, также находились еще двое несовершеннолетних детей.