Стали известны подробности штурма села Веселое в ДНР Российский десантник рассказал о деталях штурма села Веселое в ДНР

Фото: МО РФ

Российские десантники несколько недель прорабатывали детали штурма 18 января населенного пункта Веселое в ДНР, опираясь на данные разведки, рассказал РИА Новости боец с позывным Пилот. По его словам, военнослужащие заранее знали карту местности противника и его маршруты.

У нас постоянно велась подготовка на полигоне по данным, которые нам предоставила разведка. <...> Отрабатывали все эти моменты и примерно уже представляли, куда мы пойдем, — рассказал Пилот.

Он пояснил, что перед выходом задача была еще раз проработана с командиром, предварительно продумали все огневые позиции противника. Наступательные действия были начаты на рассвете.

Пилот рассказал, что при заходе в окоп весь личный состав противника спал. Солдат разбудили выстрелами и предложили сдаться, однако они отказались, после чего была произведена зачистка территории. Боец отметил, что основной задачей штурмовиков была зачистка окопов для последующей передачи основной группе, которая могла закрепиться и улучшить позиции в случае атаки.

18 января Вооруженные силы России заняли Веселое на Донецком направлении. По данным пресс-службы Министерства обороны РФ, населенный пункт взяли бойцы Южной группировки войск. Кроме того, авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами была поражена живая сила и техника противника в районах Клещеевки и Андреевки.