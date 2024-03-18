Стали известны подробности шокирующей гибели туриста в Махачкале Житель Махачкалы: повешенного туриста нашли спустя очень много времени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, которого нашли повешенным, приехал в Махачкалу с женой, рассказал в беседе с NEWS.ru местный житель. Он признался, что все сразу запомнили его, потому что он ходил в одних шортах. По словам жителя, мужчину нашли мертвым на металлическом заборе спустя много времени.

Вчера или позавчера мужчина приехал с женой на отдых. Его запомнили, потому что он ходил по улице в шортах и местные попросили его переодеться. После этого разговора мужчина вернулся в отель, а несколько часов назад его нашли повешенным за металлическим забором. Сначала хотели помочь и привести в чувство, но сразу поняли, что прошло уже очень много времени и что мужчина мертв, — рассказал собеседник издания.

18 марта в местных Telegram-каналах сообщили, что на улице Амет-Хан Султана был найден повешенным некий мужчина. Подробности ЧП уточняются, добавили там.

Ранее сообщалось, что в ущелье Домбай-Ульген на территории Карачаево-Черкесской Республики обнаружено тело мужчины. Отмечается, что турист накануне не вернулся в гостиницу с катания на горе Мусса-Ачитара. Отправившиеся на поиски спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни. Турист катался вне трассы.