Стали известны подробности сбивания «самолета-беспилотника» под Казанью Mash Iptash: под Казанью сбили самолет А-22, переделанный под беспилотник

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash Iptash сообщил, что над Нижнекамском сбили легкомоторный самолет А-22 «Летучая лисица». По его информации, борт был переделан под беспилотник. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Канал уточнил, что похожий «самолет-беспилотник» в начале апреля атаковал Елабугу. Так, по информации Mash Iptash, UJ-22 Aitborn попытался нанести повреждения общежитию на территории предприятия.

Ранее Минобороны сообщало, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать с помощью беспилотника самолетного типа территорию России. По данным ведомства, средства ПВО ликвидировали дрон над территорией Татарстана.

Telegram-канал SHOT при этом сообщил о массовой эвакуации персонала предприятий в Казани и Нижнекамске. По его информации, там объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Официальные службы не комментировали данную информацию.

Канал уточнил, что эвакуацию объявили на предприятиях «Нижнекамскуглерод», «Оргсинтез», «Нижнекамскшины», «Таиф-НК», «Танеко» и «Нижнекамскнефтехим». По его данным, места покидают сотрудники нижнекамской тепловой электростанции.