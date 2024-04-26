Инспектор по делам несовершеннолетних опросила пострадавшую от травли 15-летнюю ученицу одной из школ Сретенского района Забайкалья, пишет «МК в Чите» со ссылкой на сообщение пресс-службы УМВД России по краю. По данным ведомства, телесных повреждений у школьницы не обнаружили. Сообщение о травле подростка поступило от директора школы 23 апреля 2024 года.
Ранее стало известно, что девочка играла на улице в казаки-разбойники со сверстниками. По условиям игры проигравшую команду привязали к забору, в том числе эту школьницу. Проходившая мимо женщина подумала, что девочку обижают, и передала информацию директору учебного заведения.
Инспектор провела беседу с потерпевшей школьницей и установила личности всех подростков, которые находились 19 апреля с ней на улице. По словам этих подростков, они просто играли с девочкой.
Специалисты отметили, что по результатам медицинского осмотра телесных повреждений у школьницы не обнаружили. На данный момент проверка продолжается.
До этого юрист Илья Русяев рассказал, что, если ребенок подвергается травле в школе, родителям необходимо собрать максимум доказательств и обратиться с заявлением в администрацию учебного заведения. По его словам, в случае бездействия нужно писать жалобы в вышестоящие органы.