Стали известны подробности пожара на овощехранилище в Крыму МЧС: открытое горение овощехранилища в Крыму ликвидировано

Фото: t.me/mchs_official*

Пожарные ликвидировали открытое горение на территории крымского овощехранилища, информирует пресс-служба МЧС России. В ведомстве уточнили ТАСС, что специалисты еще работают.

Тушение деревянных паллетов продолжается, — уточнили представители министерства.

В крымском селе Белоглинка 4 мая произошел другой пожар на складе. Пламя охватило одноэтажное здание на одну тысячу квадратных метров, уточнили в МЧС.

Ранее пожарные локализовали возгорание на овощехранилище в Крыму. В МЧС России сообщили, что огонь охватил площадь 1,8 тысячи квадратных метров. В ведомстве уточнили, что из-за ветра пламя перешло на складированные рядом с хранилищем деревянные паллеты.

Речь идет об овощебазе, расположенной в крымском селе Жемчужина. Площадь пожара изначально составляла 800 квадратных метров. На месте работали 37 сотрудников пожарной службы, рассказали представители МЧС. Также в тушении использовались 11 единиц специальной техники. В МЧС России опубликовали кадры с места ЧП. На видео видно, как полевые площади почти целиком выгорели. Спасатели поливали водой из шлангов здания, которые находятся рядом. Точные причины возгорания неизвестны.