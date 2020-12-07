Стали известны подробности похорон убийцы французского учителя в Чечне

https://static.news.ru/photo/964a142a-387f-11eb-8159-fa163e074e61_660.jpg Хеда Саратова Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

В Чечне рассказали, как прошли похороны убийцы учителя во Франции Абдулаха Анзорова. Об этом сообщила член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин преподаватель истории, географии и обществознания в Коллеж-Буа-д’Ольн Самюэль Пати был убит 18-летним уроженцем Москвы Абдулаком Анзоровым. Вскоре правоохранители застрелили Анзорова при задержании в соседней коммуне Эраньи.

Парня похоронили на сельском кладбище в Шалажи с соблюдением всех исламских канонов, связанных с похоронным обрядом. Присутствовали родственники, знакомые, как и положено на похоронах, — цитирует РИА Новости Хеду Саратову.

Она добавила, что за убийством учителя определённые силы или какие-то спецслужбы. Кроме того, она возложила вину на СМИ, которые связывали ислам с терроризмом.

Так же, по мнению Саратовой, нельзя задевать религиозные чувства людей, к какой бы религии они не принадлежали. Она напомнила, что в России религия защищена государством, и «никто не считает, оскорбления свободой слова».

Ранее пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что не знает, хоронили ли в Чечне этого террориста. При этом он ещё раз осудил его преступление.

Как писал NEWS.ru, в чеченском селе Шалажи якобы назвали улицу в честь Анзорова. Кроме того, там появилась табличка с именем террориста.