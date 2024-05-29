Стали известны подробности похищения двухлетней девочки в Ярославле Источник NEWS.ru: похитившая девочку в Ярославле женщина называла ее дочерью

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Женщина, похитившая двухлетнюю девочку в Ярославле, называла ее своей дочерью, рассказала NEWS.ru местная жительница. По словам собеседницы издания, она вела себя неадекватно, бегала по улице вместе с ребенком и просила вызвать скорую помощь ее мужчине.

Эта женщина совсем неадекватная, она бегала по улице и просила вызвать скорую ее мужчине. Похищенная девочка была с ней, она называла ее своей дочерью, — поделилась женщина.

Как уточнила местная жительница, она узнала о том, что девочка не является дочерью этой женщины, только когда прочитала новости. Она пояснила, что девочка вела себя абсолютно спокойно и не плакала. Собеседница издания добавила, что сейчас с ребенком все в порядке, ее нашли.

После я читаю новости о том, что девочку на самом деле похитили. Малышка вела себя абсолютно спокойно, не плакала. К счастью, все обошлось и ее нашли, — заключила женщина.

Похитившая девочку женщина дружила с ее матерью. Подруга часто оставалась посидеть с ребенком. Предположительно, она пошла на преступление из-за отсутствия собственных детей. После исчезновения дочери мать девочки обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего.