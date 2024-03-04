Стали известны подробности перестрелки с террористами в Ингушетии «Коммерсант»: террористы в Карабулаке оборонялись на двух этажах до 11 утра

Фото: НАК

Террористы в Карабулаке в Ингушетии сопротивлялись правоохранителям на двух укрепленных этажах всю ночь, почти до 11 утра 3 марта, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в силовых структурах. По их словам, члены банды превратили помещение в настоящую крепость и перемещались внутри по лестницам.

Внимание УФСБ к квартире привлекло появление новых жильцов, она же принадлежит Казбеку Чемурзиеву, отбывающему длительный срок за кражи, незаконный оборот наркотиков и другие преступления. По данным издания, сотрудники УФСБ и МВД заблокировали дом около восьми вечера 2 марта, через полчаса ввели режим контртеррористической операции. Эвакуированы были 150 человек, примерно столько же силовиков участвовали в захвате.

В результате боестолкновения был убит лидер группировки Амирхан Гуражев, находящийся в розыске. Ликвидировали разыскиваемых за преступления террористической направленности Зелимхана и Тагира Цуроевых, судимого за кражу Берса Чемурзиева, Микаила Тутаева и Магомеда Баркинхоева. Последних двоих к уголовной ответственности не привлекали.

Следователи изъяли три автомата Калашникова, три пистолета Макарова, множество патронов. Найденную бомбу уничтожили.

Ранее появились кадры из квартиры, где скрывались боевики. На видео показаны следы разрушений в ходе операции по ликвидации террористов. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.