Стали известны подробности перестрелки с полицейскими в Санкт-Петербурге Mash: в Петербурге полицейского ранили из переделанного пистолета

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Полицейского в квартире дома на Английском проспекте в Петербурге ранил из переделанного травматического пистолета Макарова мужчина по имени Михаил, сообщил Telegram-канал Mash. Канал опубликовал фото помещения, в котором был ранен сотрудник полиции, и оружия преступника.

Полицейский в сопровождении медиков, которые прибыли на вызов об отравлении препаратами, выводил буйного жильца. Однако мужчина выстрелил в полицейского в упор. Пуля прошла через плечо и задела позвоночник. Правоохранителя в тяжелом состоянии увезли в реанимацию.

Ранее сообщалось, что пресс-служба регионального управления МВД сообщила, что в Санкт-Петербурге полицейские застрелили вооруженного мужчину. По данным «Mash на Мойке», мужчина разом съел около сотни таблеток от эпилепсии и стал вести себя неадекватно.

Информация об отравившемся мужчине поступила в полицию от бригады скорой помощи в 05:45 утра 26 апреля. На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. Полицейские вместе с медиками вошли в квартиру и попытались вывести буйного мужчину, но он достал из-под подушки пистолет и выстрелил в одного из сотрудников. В ответ второй полицейский, применил табельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался.