Стали известны подробности обстрела диверсантами росгвардейцев под Курском

Фото: rosgvard78/vk.com

Диверсантов, обстрелявших росгвардейцев в Судже Курской области, могло быть не двое, а четверо. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, приводя новые подробности происшествия.

По данным канала, спецназ Росгвардии днем 9 сентября прочесывал лес под Суджей в поисках диверсантов. Внезапно по сотрудникам был открыт огонь из укрытия. Отстреливаясь, диверсанты ушли в лес, при этом ранив одного из сотрудников правоохранительных органов.

После боя росгвардейцы обнаружили на земле четыре рюкзака и три коврика, из чего можно сделать вывод, что огонь вели не двое, а трое или даже четверо диверсантов. Администрация Курской области подтвердила факт нападения на силовиков и призвала жителей соблюдать спокойствие и бдительность.

Ранее сообщалось, что в Судже сотрудники правоохранительных органов объявили план «Перехват» из-за предполагаемых диверсантов ВСУ, обстрелявших росгвардейцев. Нападение было совершено на блокпосту у объездной дороги.