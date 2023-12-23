Стали известны подробности обрушения горки с детьми в Хакасии SHOT: рухнувшую в Хакасии горку с детьми строили без необходимых документов

Фото: t.me/krksledkom

Деревянную горку, рухнувшую в поселке Усть-Абакан в Хакасии, строили без лицензии и других необходимых документов, выяснил Telegram-канал SHOT. Глава поселкового совета Нина Леонченко отказалась комментировать ситуацию журналистам. Тем временем региональное управление Следственного комитета (СК) начало по данному факту проверку.

По данным SHOT, Леонченко в декабре поручила заместителю по благоустройству подготовить центральную площадь к празднику. Как пишет канал, администрация закупила у местного индивидуального предпринимателя пиломатериалы на сцену, лавочку и горку и стала возводить объект «своими руками». Журналисты утверждают, что всего на расходники было потрачено порядка 70 тысяч рублей, при этом официальных закупок и письменных поручений не оформлялось.

Следственный комитет по Республике Хакасия проводит проверку по факту травмирования детей на горке и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным ведомства, по меньшей мере четверым детям потребовалась госпитализация: двум девочкам диагностировали переломы ног, третьей — ушибы, а четвертому мальчику — травму позвоночника. Всего, по данным СМИ, пострадало не менее семи детей.

Напомним, об обрушении горки в поселке Усть-Абакан стало известно днем 23 декабря. Глава Усть-Абаканского района Елена Егорова сообщила, что на горке в момент обрушения находились около 10 человек. Она подтвердила, что конструкция не была сертифицирована.