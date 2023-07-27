Стали известны подробности об утонувшем в аквапарке четырехлетнем ребенке Утонувший в бассейне мальчик из Ростова-на-Дону провел под водой несколько минут

Фото: СК РФ по Астраханской области

Четырехлетний ребенок, утонувший в аквапарке Ростова-на-Дону, пробыл под водой несколько минут, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев. По их словам, спасатели пытались откачать мальчика и делали ему непрямой массаж сердца, постоянно переворачивая его. Однако им так и не удалось привести ребенка в сознание.

Его достали, начали откачивать, делали непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, постоянно переворачивали, чтобы вода вытекала, — рассказала свидетельница трагедии.

По словам очевидцев, всего в аквапарке работали четыре спасателя, наблюдавших за бассейном. После того как стало известно о том, что мальчик утонул, его отец начал «бегать и кричать» на спасателей. Мать ребенка была в шоковом состоянии, ее пытались привести в чувство сотрудники охраны.

Трагедия в аквапарке Ростова-на-Дону произошла 26 июля. По данным Следственного комитета РФ, мальчик отдыхал вместе со своими родителями в одном из местных аквапарков. В какой-то момент ребенка обнаружили в бессознательном состоянии. Несмотря на все действия врачей, он скончался. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.