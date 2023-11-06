Стали известны подробности об утонувшей в Неве беременной петербурженке РЕН ТВ: муж утонувшей в Неве беременной медсестры полтора года сидит в колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Муж утонувшей при съезде автомобиля в Неву беременной медсестры уже около полутора лет отбывает срок в подмосковной колонии, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. Петербуржца приговорили к 12-13 годам колонии по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ».

Сообщается, что мужчина работал водителем, возил по стране грузы, а под суд попал случайно. Известно, что жена ездила к нему на свидание несколько месяцев назад.

Он был жертвой обстоятельств, оказался не в то время не в том месте. Он вообще негативно к подобным вещам относится, — уточнил источник.

Также сообщается, что до последней беременности женщина родила четверых детей. Тело девушки извлекли из реки и отправили в морг для установления точной причины смерти.

Вечером 5 ноября на Рыбацком проспекте автомобиль, на заднем кресле которого находилась беременная женщина, съехал по дорожному полотну в Неву. Предполагается, что водитель машины не поставил авто на ручник, когда покинул салон. Видеозапись инцидента была опубликована полицией. Мужчину задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.