Стали известны подробности об убитом в Балашихе бизнесмене SHOT: убитый в Балашихе бизнесмен имел долг в 62 тысячи рублей

Telegram-канал SHOT сообщил, что застреленным в Балашихе бизнесменом является 60-летний Назим Ахмедов, у него было долг в размере 62 тысяч рублей. Канал сообщает, что за последние 10 лет предприниматель 37 раз выступал в суде в качестве ответчика.

Как стало известно каналу, Ахмедов управлял магазином «Юнис» на улице Свердлова последние 13 лет, владельцем универсама выступает его жена. SHOT утверждает, что среди обвинений, которые поступали в сторону мужчины через суд, нарушение авторских прав за незаконно использованный дизайн помещения и задолженности по поставкам в магазин, большинство исков он проиграл.

Канал сообщил, что родственники мужчины назвали гибель Ахмедова большим горем для семьи. По информации SHOT, им неизвестно, кто мог выступить заказчиком убийства и каковы его мотивы.

Кроме того, брат супруги Ахмедова рассказал порталу MSK1.RU, что мужчину застрелили на глазах жены. По его словам, сейчас у магазина, где произошло убийство, проводятся следственные мероприятия.

До этого пресс-служба прокуратуры Московской области опубликовала фото с места убийства бизнесмена. На одном из представленных снимков можно увидеть пистолет, который лежит на земле. Кроме того, на еще одной фотографии хорошо видна гильза.